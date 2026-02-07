こんなの何着あってもいい！【ハニーズ】2,000円台でゲットできる「定番アイテム」

コーデに迷ったとき「やっぱりこれ！」と手に取りたくなる「定番アイテム」は、何着あっても困らない存在かも。ヘビロテするなら、手持ち服との合わせやすさや着心地のよさも気になるところ。そこで今回は、ワードローブに備えておきたい羽織物とパンツを【ハニーズ】から紹介します。手に取りやすい価格なので、色違いで持っておくのもアリかも。

大人カジュアルにちょうどいいジップパーカー

【ハニーズ】「きれいめジップパーカー」\2,680（税込）

「もちもちの肌触り& 軽い着心地で大人気のシリーズ」（公式サイトより）から登場したジップパーカー。レーヨン混のきれいめスウェット素材でラフすぎず、大人のカジュアルスタイルにも取り入れやすい一枚です。シルエットもすっきりしているため、きれいめなトップスやスラックス、スカートにも馴染みそう。ベーシックカラーからニュアンスカラーまで揃う全6色展開です。

絶妙なシルエットがポイントのチノパン

【ハニーズ】「チノワイドストレート」\2,980（税込）

タック入りで腰まわりにゆとりがありながら、ストンと落ちるシルエットで脚のラインを拾いにくいチノパン。広がりすぎないので野暮ったく見えにくく、大人コーデにも合わせやすそうです。ストレッチ性があるうえウエストの後ろはゴムで、はき心地のよさにも期待できます。価格以上に頼れる一本として、ワードローブに加えておきたいアイテムかも。ベージュ・ライトベージュ・ブラックの3色展開です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M