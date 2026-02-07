ちょうどいいサイズ感がGOOD！【スタバ】自分へのご褒美に♡「新作フード」

【スターバックス】では、バレンタインムードを満喫できそうな新メニューが続々登場中！ ビバレッジ、フード、グッズともにバレンタインらしい素材やデザインで、1人で行っても甘いひとときをたっぷり楽しめそう。なかでも今回紹介するのは、自分へのご褒美に選びたくなる「新作フード」。毎日頑張る自分をちょっぴり甘やかす、おすすめフードをまとめました。

可愛すぎるビジュアルにうっとり

2026年1月14日に発売した「ルビーチョコレートケーキ」は、表面にあしらわれた鮮やかなピンク色のチョコレートコーティングとハートの模様がとってもキュートなスイーツ。ケーキ専門店で買ったかのような高級感と可愛いビジュアルが、心をくすぐります。公式サイトによると、チョココーティングの下には、カシスフィリングとルビーチョコレートムースをボトム生地の上に重ねてあるのだそう。

ヒーティング推奨！ チョコがとろける贅沢デニッシュ

デニッシュ生地にチョコレートフィリングを挟んで焼き上げた「チョコレートバブカ」も、バレンタインの新作フード。バブカは、もともと東ヨーロッパで生まれた伝統的なパンの一種で、ブリオッシュ生地にチョコレートやシナモンが混ぜ込んであるのが特徴。スタバ流バブカはチョコレートがたっぷり使われている様子。公式サイトによると、「どこを食べてもチョコレートのリッチで濃厚な味わいを楽しめる」とのこと。「温めることで、サクサクの食感が際立ち、チョコレートがとろけてより美味しく食べることができます」とも紹介されています。

味もビジュアルもご褒美にぴったりな【スターバックス】の「新作フード」。どちらも、手のひらにのるようなサイズ感で、自分へのご褒美タイムにぴったり。チョコレートを堪能したくなる、バレンタインならではの美味しさが期待できます。ぜひ一度、味わってみてはいかがでしょうか。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@paopa0n様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる