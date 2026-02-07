バサッと羽織るだけ！【ROPÉ PICNIC】大人のきれい見え♡「ツイード風アイテム」

いつもよりも、気合いを入れておしゃれしたい日。「着る服がない」問題を解決したいなら、大人のきれい見えを狙える【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「ツイード風アイテム」が頼りになりそうです。バサッと羽織るだけでクラシカルなムードをまとえそうなツイード風のジレベストとジャケットは、ビジネスシーンやセレモニーシーンにも活躍の予感。どちらも「夏まで長く着られる質感のファンシー素材」（公式オンラインストアより）を使用しているため、着回し力の高さも期待できます。スタッフさんによる着回しコーデもぜひ参考に。

クラシカルモダンな着こなしを楽しめるジレベスト

【ROPÉ PICNIC】「ツイード金ボタンジレベスト」\8,998（税込）

キラッと光るゴールドカラーのボタンがアクセントに。ツイード風生地と、ジャストウエストで切り替えたクラシカルなシルエットが特徴。ヒップにかかるくらいの長めの着丈は、モダンな着こなしを楽しめるだけじゃなく、おしゃれに体型カバーできそうなのも嬉しいポイントです。顔まわりがスッキリ見えそうなノーカラーデザインなので、ボウタイブラウスやつけ襟を合わせた、アレンジコーデも楽しめます。