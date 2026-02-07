【ユニクロのスウェパン】が優秀！“ダル着見え”しない「大人カジュアルコーデ」

コーデにラフな抜け感をプラスできるスウェットパンツ。大人コーデに取り入れるコツを知りたいなら、おしゃれさんの着こなしを参考にするのが近道かも。そこで今回は「週6ユニクロを着る」という@shocogram__さんが提案する【ユニクロ】のスウェパンを使った「大人カジュアルコーデ」をご紹介します。部屋着っぽさを感じさせない着こなしをチェックしてみて。

品よく力の抜けた大人カジュアルコーデ

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

センターシーム入りできちんとした雰囲気も感じられ、大人女性も使いやすそうなスウェットパンツ。表はコットン、裏はポリエステルで「滑りが良くはき心地も快適」（公式サイトより）とのこと。@shocogram__さんのようにシャツやヘンリーネックTなどクリーンなアイテムを合わせれば、程よくきれいめなバランスに。ヒップが隠れる長さのシャツなら、気になりがちな腰まわりも上手にカバーできそうです。

清潔感のある淡色コーデであか抜けカジュアル

ナチュラルカラーの「スウェットストレートパンツ」に、淡いミント系トップスを合わせた淡色コーデ。軽やかで清潔感のある雰囲気が素敵。インナーに白シャツを重ねれば、さらにきちんと感が加わります。パンプスやヒールなどレディなシューズを合わせて、上品な大人カジュアルを目指してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M