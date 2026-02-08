◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ（７日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【バルディフィエメ（イタリア）７日＝松末守司】２０１８年平昌五輪銅メダルの高梨沙羅（クラレ）は１３位。２大会ぶりのメダルには届かなかった。

またしても五輪が試練の場になった。初出場の１４年ソチ大会は金メダル有力候補として乗り込んだものの４位にとどまった。続く１８年平昌五輪では、その雪辱を果たして自身初の五輪メダルとなる銅メダルを獲得したが、目指した金メダルを逃した。

そして、前回北京五輪の混合団体。スーツの規定違反で失格となった。それでも２回目を意地で飛んだが日本は４位。あと一歩で表彰台を逃し、泣き崩れた。試合後に自身のインスタグラムに黒一色の画像と共に謝罪の言葉を投稿。「現役を引退するつもりだった」（高梨）が、ファンや多くの支えてくれる人たちの言葉を心に刻んで再び歩き始めた。

五輪の借りは五輪で返す―。芽生えた思いはただ自分のために飛ぶわけではない。「みてくれている人に何かを与えられれば」とビッグジャンプで勇気を届けることを決意に変えてきた。

小２からジャンプと向き合う生活が始まった。低い助走姿勢から鋭い飛び出しを武器に１０代の頃から世界で活躍し続けた。

１４歳だった１１年１月１０日のＨＢＣ杯。強い風が吹く札幌・大倉山ジャンプ競技場で大きな飛行曲線を描いて１４１メートルの大飛躍を披露した。会場は沈黙後、大歓声に包まれた。「ふわっと飛ぶような感じで楽しかった」。高梨が全国区になるきっかけの大会だった。その後、Ｗ杯の勝利数は男女を通じて最多となる６３勝を積み上げ、Ｗ杯個人総合も４度獲得するなど、女王に君臨した。

４度目の五輪を前にジャンプを一から作り直した。助走路でどうしてもお尻が下がり、持ち前の踏み切りで力を伝えられないでいた。陸上トレーニングから取り組み、助走姿勢から丁寧に、丁寧に取り組み、ヒットアンドエラーを繰り返しながら理想の形をつくりあげた。

２４〜２５年シーズンは、自身初めてＷ杯の表彰台を逃した。課題にしていた足を前後に開いて着地するテレマーク姿勢に苦戦。「昔から練習してこなかったつけが回ってきた」と話すが、諦めずに重点的に改善に取り組み続けた。ようやくＷ杯でも飛型点で得点を出せるようになったものの、届かなかった。

「メダルを取らないとみんなに見てもらえない」。今後は選出されれば混合団体（１０日）、個人ラージヒル（ＬＨ）に出場。輝くメダルを手にするチャンスはまだある。