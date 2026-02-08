【大雪警報】富山県・富山市、舟橋村、上市町、立山町に発表 8日04:26時点
気象台は、午前4時26分に、大雪警報を富山市、舟橋村、上市町、立山町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、舟橋村、上市町、立山町に発表 8日04:26時点
富山県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■魚津市
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■滑川市
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■砺波市
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 25cm
■南砺市
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 25cm
■舟橋村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
6時間最大降雪量 30cm
■上市町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■立山町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■入善町
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm
■朝日町
□大雪警報
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
6時間最大降雪量 30cm