気象台は、午前4時26分に、大雪警報を富山市、舟橋村、上市町、立山町に発表しました。

富山県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■魚津市
□大雪警報
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■滑川市
□大雪警報
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■黒部市
□大雪警報
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■砺波市
□大雪警報
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　25cm

■南砺市
□大雪警報
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　25cm

■舟橋村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　6時間最大降雪量　30cm

■上市町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■立山町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■入善町
□大雪警報
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm

■朝日町
□大雪警報
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　6時間最大降雪量　30cm