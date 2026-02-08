気象台は、午前4時25分に、大雪警報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。またなだれ注意報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】京都府・京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市などに発表 8日04:25時点

北部では8日朝から8日夜のはじめ頃まで、南部では8日昼前から8日夜のはじめ頃まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■京都市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 45cm

・平地

12時間最大降雪量 15cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■福知山市

□大雪警報【発表】

積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 45cm

・平地

12時間最大降雪量 35cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■舞鶴市

□大雪警報【発表】

積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 45cm

・平地

12時間最大降雪量 35cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■綾部市

□大雪警報【発表】

積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 45cm

・平地

12時間最大降雪量 35cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■宇治市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■宮津市

□大雪警報【発表】

積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 50cm

・平地

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■亀岡市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 45cm

・平地

12時間最大降雪量 15cm



■城陽市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■向日市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■長岡京市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■八幡市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■京田辺市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■京丹後市

□大雪警報【発表】

積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 50cm

・平地

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■南丹市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 45cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■木津川市

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■大山崎町

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■久御山町

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■井手町

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■宇治田原町

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■笠置町

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■和束町

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■精華町

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■南山城村

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 15cm



■京丹波町

□大雪警報【発表】

積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 45cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■伊根町

□大雪警報【発表】

積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 50cm

・平地

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



■与謝野町

□大雪警報【発表】

積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 50cm

・平地

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報【発表】

9日にかけて注意



