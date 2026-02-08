TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時25分に、大雪警報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。またなだれ注意報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。

北部では8日朝から8日夜のはじめ頃まで、南部では8日昼前から8日夜のはじめ頃まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　15cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■福知山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■舞鶴市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■綾部市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■宇治市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■宮津市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■亀岡市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　15cm

■城陽市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■向日市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■長岡京市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■八幡市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■京田辺市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■京丹後市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■南丹市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■木津川市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■大山崎町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■久御山町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■井手町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■宇治田原町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■笠置町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■和束町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■精華町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■南山城村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■京丹波町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■伊根町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■与謝野町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm
・平地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意