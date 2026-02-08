【大雪警報】京都府・京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市などに発表 8日04:25時点
気象台は、午前4時25分に、大雪警報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。またなだれ注意報を京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、京丹波町、伊根町、与謝野町に発表しました。
北部では8日朝から8日夜のはじめ頃まで、南部では8日昼前から8日夜のはじめ頃まで、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■京都市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■福知山市
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■舞鶴市
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■綾部市
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■宇治市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■宮津市
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■亀岡市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 15cm
■城陽市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■向日市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■長岡京市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■八幡市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■京田辺市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■京丹後市
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■南丹市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■木津川市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■大山崎町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■久御山町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■井手町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■宇治田原町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■笠置町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■和束町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■精華町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■南山城村
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■京丹波町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■伊根町
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■与謝野町
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
・平地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意