◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード・男子ビッグエア決勝(大会2日目/日本時間7日)

スノーボードの男子ビッグエア決勝が行われ、2回目を終えて、予選トップの荻原大翔選手が2連続転倒でメダルの可能性がなくなりました。

ジャンプ台から飛び出し、繰り出す空中技の難易度や完成度などを採点するビッグエア。6人の審判がそれぞれ100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた平均点で競います。決勝では3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定します。

日本勢は荻原選手をはじめ木村葵来選手、長谷川帝勝選手、木俣椋真選手の4人が予選を突破。全員がオリンピック初出場です。

荻原選手は最終12人目で登場となりましたが、1本目で転倒し、21.00で最下位スタート。巻き返したい2本目も転倒となり、この時点でメダル圏内の3位に入る可能性がなくなりました。また3本目も攻めの大技をみせますが、再び転倒。それでも笑顔の表情で歓声に応えました。

2本目を終えて木俣選手が171.50(86.25/85.25)でトップに立っています。