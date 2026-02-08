【なだれ注意報】新潟県・湯沢町に発表（雪崩注意報） 8日04:21時点
気象台は、午前4時21分に、なだれ注意報を湯沢町に発表しました。
【警報エリアを確認】【なだれ注意報】新潟県・湯沢町に発表（雪崩注意報） 8日04:21時点
下越、中越、上越では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。新潟県では、高波や竜巻などの激しい突風、落雷、低温に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■長岡市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■三条市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■柏崎市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■新発田市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■加茂市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■十日町市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■村上市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■糸魚川市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■妙高市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■五泉市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■上越市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■魚沼市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■南魚沼市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■胎内市
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■阿賀町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■湯沢町
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■津南町
□なだれ注意報
9日にかけて注意
■関川村
□なだれ注意報
9日にかけて注意