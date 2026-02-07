◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が7日（日本時間8日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われた。高梨沙羅（29＝クラレ）は2018年平昌五輪以来のメダル獲得を目指したが届かなかった。

42番スタートの1回目は飛距離を伸ばせず92メートル、121・5点で14位。巻き返しを狙った2回目は96メートル、117・4点だった。合計238・9点の終了時点で2位だったが、後続の選手に抜かれてメダル圏内から脱落した。

4年前の2022年2月7日。混合団体でスーツ規定違反となり、失格を告げられた悲劇を乗り越えて臨んだミラノの舞台。ノーマルヒルではメダルを獲得できず涙をのんだが、混合団体と女子ラージヒル個人で雪辱を目指す。

◇高梨 沙羅（たかなし・さら）1996年（平8）10月8日生まれ、上川町出身の29歳。8歳で競技を始める。グレースマウンテン・インターナショナル―日体大。14年ソチ五輪4位、18年平昌五輪銅メダル、222年北京五輪4位。W杯では12年3月に初優勝し、男女を通じて歴代最多の個人通算63勝、総合優勝4度。1メートル52。