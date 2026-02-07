東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司（31）が7日に放送されたTBS系「いくらかわかる金？」（後8・54）に出演。売れっ子芸人が社会科の教員免許を持っていることに驚く場面があった。

今回は好評企画「クイズ40&20！クイズ王・伊沢は賞金をいくら稼げる？」が放送された。同企画は東大出身のタレントでクイズプレーヤーの伊沢拓司が人気芸能人とタッグを組み、制限時間は60秒で共演者が40秒、伊沢が20秒で解答し、多く答えられたら賞金がアップするクイズとなっている。

伊沢の“相棒”として登場したのは、黄色のスーツがトレードマークのお笑いコンビ「きしたかの」高野正成。伊沢は「初めてかも。共演は」と述べつつ「正直クイズのイメージはマジでないですね」と伝えた。

これに高野は「クイズは…」と認めながらも「でも、僕は教員免許持ってます」とし「社会科の教員免許なので、社会を教えることはできるっちゃできる」と明かした。

高野が教員免許を持っていることに伊沢は「おぉー」と驚いたが「全く…僕の中のイメージは申し訳ないですけどなかった」とぶっちゃけた。このイメージに高野は「何でだよ!」とツッコむと、伊沢に「バカっぽそうでした?」と自虐的に返した。