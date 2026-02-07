TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前4時16分に、大雪警報を津山市、新見市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、奈義町、西粟倉村に発表しました。

北部では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■津山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■新見市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■真庭市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■美作市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■新庄村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■鏡野町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■奈義町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■西粟倉村
□大雪警報【発表】
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意