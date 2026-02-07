【なだれ注意報】長野県・長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村などに発表（雪崩注意報） 8日04:12時点
気象台は、午前4時12分に、なだれ注意報を長野市、上田市、中野市、大町市、飯山市、白馬村、小谷村、高山村、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、信濃町、小川村、飯綱町、栄村に発表しました。
中部では、強風に注意してください。長野県では、大雪に注意してください。北部では、落雷に注意してください。北部、中部では、なだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■長野市
