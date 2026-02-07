timelesz菊池風磨、松島聡＆橋本将生へソロ写真集見せる 共通した感想に複雑な表情「2人ともしきりに言うもんですから」【Latido】
【モデルプレス＝2026/02/08】timeleszの菊池風磨が、30歳を記念とした自身初となるソロ写真集『菊池風磨 1st 写真集「Latido」』（集英社／2月7日発売）のメディア向け発売記念取材会を2月7日に開催。メンバーからの反応を明かした。
【写真】菊池風磨の美腹筋
2011年にSexy Zoneの一員としてデビュー、音楽業のみならず映画やドラマ、舞台などにも数多く出演、バラエティ番組でも活躍、とマルチに活動を続ける菊池。2025年3月7日に節目となる30歳を迎え、そんな特別な年に、菊池にとって初めてのソロ写真集を発売した。
メンバーからの反応について聞かれると、松島聡と橋本将生には一足先に見てもらったといい「すっごい褒めてくれて、『こんないい表情するんだ』『この日カッコいいね』とか」と絶賛を受けたと回想。しかし「普段が微妙なのかな。それぐらい褒められた（笑）。『いつもと違っていいな』って結構2人ともしきりに言うもんですから」と複雑な表情も。
30代での目標については「僕の30代という主語にはできないかもしれませんが」と前置きし、「5大ドームを目指して突き進んでいきたいなっていうのは思ってます。僕が30代のうちにというのはすなわち、10年もちろん経たずに叶えたいっていう思いがあるので」と10年以内での5大ドーム公演へ期待をのぞかせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊池風磨の美腹筋
◆菊池風磨、初のソロ写真集
2011年にSexy Zoneの一員としてデビュー、音楽業のみならず映画やドラマ、舞台などにも数多く出演、バラエティ番組でも活躍、とマルチに活動を続ける菊池。2025年3月7日に節目となる30歳を迎え、そんな特別な年に、菊池にとって初めてのソロ写真集を発売した。
◆菊池風磨、松島聡＆橋本将生からの反応明かす
メンバーからの反応について聞かれると、松島聡と橋本将生には一足先に見てもらったといい「すっごい褒めてくれて、『こんないい表情するんだ』『この日カッコいいね』とか」と絶賛を受けたと回想。しかし「普段が微妙なのかな。それぐらい褒められた（笑）。『いつもと違っていいな』って結構2人ともしきりに言うもんですから」と複雑な表情も。
30代での目標については「僕の30代という主語にはできないかもしれませんが」と前置きし、「5大ドームを目指して突き進んでいきたいなっていうのは思ってます。僕が30代のうちにというのはすなわち、10年もちろん経たずに叶えたいっていう思いがあるので」と10年以内での5大ドーム公演へ期待をのぞかせていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】