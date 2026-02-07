timeleszの菊池風磨（30）が7日、都内で初の写真集「Latido（ラティード）」（集英社）発売記念取材会に出席した。「（100点満点で）250点！30歳までの集大成ですし、想像よりはるかに素敵なものができた」と自信満々だ。

今を時めく菊池の30歳を記念して制作された一冊。近年はバラエティー番組でブレークし、特にドッキリ企画での活躍が目覚ましい。プールで泳いでいるうちに着ていた水着が溶けて全裸になるなど、アイドルらしからぬ仕打ちを受け「許せない！」と悔しがる姿が話題となった。

今作はスペインで撮影を行い、シャワーシーンなど色気あふれるカットもあるが「全体的に布多めでお送りしています」。一方、これまでの人生について語るインタビューでは内面を“丸裸”にされた。「これを読めば菊池風磨が丸分かり。凄い濃い内容になっている」とアピールした。

グループは新メンバーオーディションを経て、昨年2月に8人体制に。そこから1年足らずでドーム公演を成功させた。スペイン語で「鼓動」を意味する今作のタイトル「Latido」にかけて、30歳の一年は「グループでいる時に鼓動が高鳴る瞬間が凄く多かった」と話すように、刺激的な日々を過ごしてきた。ただ、満足はしていない。「10年たたずに5大ドーム（に立つこと）を目指して突き進みたい」と話し、さらに胸が高なる瞬間を追い求めていく。