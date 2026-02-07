◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子 ビッグエア決勝(大会2日目/現地7日)

スノーボード男子ビッグエアの木村葵来選手が、決勝1回目の演技で89.00点を記録。1回目は1位スタートでした。

ジャンプ台から飛び出し、繰り出す空中技の難易度や完成度などを採点するビッグエア。6人の審判がそれぞれ100点満点で採点し、最高点と最低点を除いた平均点で競います。決勝では3本を滑り、得点の高い2本の合計得点で順位が決定します。

日本勢では、昨季の世界選手権で金メダルを獲得した木俣選手が一番手で登場。5回転半の大技を繰り出し、完璧な着地で86.25点を記録しました。さらにその後、木村葵来選手も同じく5回転半を成功。両手を広げ自らの演技を誇ると、89.00点で全体トップに躍り出ました。

予選トップで決勝進出を果たした荻原大翔選手は1回目で転倒。21.00点で12人中12位となりました。そのほか日本勢では、長谷川帝勝選手が71.75点で6位スタートでした。

▽暫定順位1位 木村葵来(日本) 89.002位 蘇翊鳴(中国) 88.253位 木俣椋真(日本) 86.25