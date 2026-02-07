ついに新作キターーッ！【GU】40・50代に推したい「注目バレルレッグパンツ」

今人気を集めているバレルレッグパンツ。丸みのあるシルエットでこなれ見えが狙えて、コーデをアップデートしたいミドル世代にもおすすめです。【GU（ジーユー）】からは、そんな人気のパンツの新作が登場！ デイリーカジュアルの相棒になりそうなアイテムをピックアップしました。

ウエストまわりがすっきり見えるタックパンツ

【GU】「チノタックバレルパンツ」\2,990（税込）

ゆったり丸みのあるバレルシルエットが、こなれ見えをサポート。フロントにインタックが入っているため、ウエストまわりはすっきり見えそうです。ハリ感のあるチノ素材で、カジュアルにもクリーンにも合わせやすい。シンプルなコーデでもサマ見えが狙えて、ミドル世代の強い味方になってくれる予感。

コーデに抜け感を与えるアンクル丈パンツ

【GU】「ライトデニムバレルアンクルパンツ」\2,990（税込）

2月下旬発売のこちらは、足首が見えるアンクル丈。ウエストはゴム + 紐仕様になっており、好みのフィット感に調節できます。ゆとりのあるシルエットとライトなデニム素材で、リラクシーに穿けそう。足元にはフラットシューズを合わせて、抜け感のあるコーデに仕上げるのがおすすめ。グレー・ブルー・ネイビーの3色展開。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

writer：Emika.M