【ROPÉ PICNICのパンツ】が優秀！「脚のラインを拾いにくい」「伸びるから快適」だって♡

大人コーデに合わせるパンツは、デザインにも穿き心地にもこだわりたいところ。そこで今回は、大人に似合うきれいめ & 楽ちんなパンツをご紹介。ハイウエストデザインやストレッチ素材を採用した、毎日穿きたくなりそうなアイテムを【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】からピックアップしました。ぜひ在庫があるうちにゲットして。

脚のラインを美しく演出するワイドパンツ

【ROPÉ PICNIC】「クリアツイルワイドパンツ」\5,995（税込）

オフィスシーンにもフォーマルシーンにもなじむきちんと感のある、センタープレス入りのパンツ。

脚のラインを拾いにくいワイドシルエットで、ウエストのサイドベルトもアクセントに。公式サイトによると「ハイウエスト設計で、脚のラインをきれいに見せる & すっきり縦長ラインを演出」してくれるとのこと。ストレッチ性もあって動きやすそうです。ネイビー・グレー・ベージュに加え、春コーデで活躍しそうなグリーンもラインナップ。

穿き心地よさそうな360°ストレッチ素材のパンツ

【ROPÉ PICNIC】「360°ウルトラストレッチ テーパードパンツ」\5,489（税込）

裾に向かって細くなるテーパードシルエットで、きれい見えが狙えるパンツ。公式サイトによると「縦横に伸びるきれいめダブルクロス素材で快適な360°ストレッチ」とのことで、穿き心地がよさそうです。UVカットや花粉ガード機能も付いており、これからの季節に活躍する予感。ブラウスと合わせてフェミニンに仕上げたり、セーターでカジュアルに落とし込むのも◎

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M