もこもこ可愛いーーー♡【3COINS】足元あったか！！「冬雑貨」

おしゃれ & 便利なファッショングッズや雑貨がリーズナブルな価格で買える、【3COINS（スリーコインズ）】。今の季節のおうち時間を快適にしてくれる、「冬雑貨」も豊富に揃っています。今回は、その中でもおすすめの「もこもこスリッパ」をご紹介します。履いているだけで気分が上がりそうな、可愛いスリッパをピックアップしました。

オシャレすぎる！？ もこもこスリッパ

3COINSスタッフの@3coins_mizukiさんが、「寒い冬に必須なモコモコアイテム」「オシャレすぎて外でも履きたくなっちゃう」とコメントいている「ムートン風スリッパ」。履き口と足裏が触れる部分はフェイクファーになっていて、とっても気持ちよさそう。甘すぎないオシャレなデザインなので、おうちはもちろん、オフィスなどでも使えるかも。カラーは、ブラウンとアイボリーの2種類。対応サイズは22.5～25.5cmで、販売価格は\660（税込）です。高見えスリッパをお探しの人も、チェックしてみて。

プードルみたいで癒されそう！

プードルファーのようなもこもこ & ポコポコしたフェイクファーが目をひくこちらは、「ツートンポコポコファースリッパ」です。つま先と甲の部分の色が異なる配色デザインが特徴的で、足をしっかりと包み込んでくれそうなふわふわ感が期待できます。カラーはベージュ × ピンク、グレー × ホワイト、ブラウン × ベージュの3種類で、22.5～25.5cmまで対応しています。\770（税込）で買えるので、ぜひGETしてみてください。

