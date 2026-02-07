「挨拶くらいしろよ！」って、誰！？ 間違えて声をかけてきた保護者の『非常識な対応』に「ありえない」

多くの人が集まる場所へ行くと、ちょっとしたトラブルに巻き込まれることがありますよね。筆者の友人・M紀も、多くの保護者が集まる孫の保育参観で思いがけないトラブルに遭遇したそうです。M紀がドン引きしたというエピソードをご紹介しましょう。

夫婦の楽しみ

私は夫と2人暮らし。

結婚した息子が近くに住んでいて、孫にも恵まれ、穏やかな生活を送っていました。

昨年の10月、私たち夫婦は息子に声をかけてもらい、孫の通う保育園の発表会の参観へ行くことに。

孫の成長が見られることを楽しみにしていました。

あなた、誰？

発表会当日、参観席は父母・祖父母などで大賑わいでした。



私たち夫婦もビデオカメラを持参し、孫の出番を待っていたのです。

すると、いきなり後ろから肩をたたかれ「おい！ 挨拶くらいしろよ！」と60代くらいの男性に言われました。

声をかけてきた男性は会ったこともない知らない人。



でもその男性はキッと私を睨みつけていて、私に対して文句を言っていることは明らかでした。

私は恐る恐る「どちら様ですか？」と聞いたのですが、男性は「はぁ？ どちら様ですかだと？」とさらに怒り、私の肩をつかもうとしたのです。