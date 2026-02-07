「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の菊池風磨（３０）が７日、都内で「菊池風磨１ｓｔ写真集『Ｌａｔｉｄｏ』」（集英社刊）の発売記念取材会に出席した。

ファン待望の初のソロ写真集は、昨年「候補の中で、一番最初にピンときた」というスペイン・サンセバスチャンで撮影。タイトルの「Ｌａｔｉｄｏ」はスペイン語で「鼓動」を意味しており「読んでくれている方の鼓動も高鳴ってくれたらうれしい」と笑顔を見せた。

３０歳の節目での発売となったが、もともとは抵抗心があったという。「照れくさくて、自分の写真集を出すっていうのはあまり選択肢としてなかった」。それでも事務所の先輩「Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ」の山田涼介（３２）からの「写真集出した方がいいよ」との一言で気持ちが変化。「節目の年の時に、一冊出せたら素敵だなと思った」と心境を語った。

テレビ番組などでは全裸にさせられることも多い菊池だが、今作では衣服を着た写真が多め。「（露出キャラだと）自認することになってしまうので…」と理由を明かしつつも「ちょっとドキッとしてもらえるようなカットは入ってます」と“裸キャラ封印”でも、仕上がりに自信。自己採点も「（１００点満点中）２５０点！ 想像していたものよりもはるかに素敵なものができた」と自画自賛した。

グループとしては５日に８人体制初の東京Ｄ公演を終えたばかり。さらなる飛躍が期待されるが、「３０代のうちに５大ドーム公演を目指して突き進みたい」と宣言。次回作については「何かきっかけがないと難しいかな」としつつも「行ったことのないところに行きたい」と意欲も見せた。（古本 楓）

〇…周囲からの反応を聞かれた菊池は、メンバーの橋本将生と松島聡に見せたことを明かし「こんな表情があるんだとか、何かこの日かっこいいねとか…普段が微妙なのかなと思うくらい褒められました」と笑顔。まだ写真集を渡していないメンバーに対しては「置き場に困るかなとは思いますが、自信作なんで３冊送りつけたい」と意気込んだ。