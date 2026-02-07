TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時57分に、なだれ注意報を米子市、南部町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】鳥取県・米子市、南部町に発表（雪崩注意報） 8日03:57時点

鳥取県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■鳥取市南部
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■米子市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　10日にかけて注意

■倉吉市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■境港市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■岩美町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■若桜町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■智頭町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■八頭町

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■三朝町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■湯梨浜町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■琴浦町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■北栄町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■日吉津村
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■大山町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■南部町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　10日にかけて注意

■伯耆町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　45cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■日南町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■日野町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■江府町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　45cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意