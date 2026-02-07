【なだれ注意報】鳥取県・米子市、南部町に発表（雪崩注意報） 8日03:57時点
気象台は、午前3時57分に、なだれ注意報を米子市、南部町に発表しました。
鳥取県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■鳥取市南部
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
10日にかけて注意
■米子市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
10日にかけて注意
■倉吉市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■境港市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■岩美町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■若桜町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■智頭町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■八頭町
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■三朝町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■湯梨浜町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■琴浦町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■北栄町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■日吉津村
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■大山町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■南部町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
10日にかけて注意
■伯耆町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 45cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■日南町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■日野町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■江府町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 45cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意