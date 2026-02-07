【大雪警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市などに発表 8日03:57時点
気象台は、午前3時57分に、大雪警報を松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町に発表しました。またなだれ注意報を浜田市、安来市に発表しました。
隠岐では8日昼過ぎまで、東部、西部では8日昼前から8日夕方まで、大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■出雲市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
■大田市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
■安来市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報【発表】
8日にかけて注意
■江津市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
■雲南市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
■奥出雲町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
8日にかけて注意
■飯南町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
□なだれ注意報
8日にかけて注意
■川本町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
■美郷町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
12時間最大降雪量 35cm
■邑南町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前から8日夕方にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
■海士町
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■西ノ島町
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■知夫村
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
■隠岐の島町
□大雪警報
積雪 8日昼過ぎにかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm