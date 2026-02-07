TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前3時57分に、大雪警報を松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市、雲南市、奥出雲町、飯南町、川本町、美郷町、邑南町に発表しました。またなだれ注意報を浜田市、安来市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】島根県・松江市、浜田市、出雲市、大田市、安来市、江津市などに発表 8日03:57時点

隠岐では8日昼過ぎまで、東部、西部では8日昼前から8日夕方まで、大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■松江市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

■浜田市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■出雲市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

■大田市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

■安来市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報【発表】
　8日にかけて注意

■江津市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

■雲南市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

■奥出雲町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　8日にかけて注意

■飯南町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　8日にかけて注意

■川本町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

■美郷町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
・山沿い
　12時間最大降雪量　35cm

■邑南町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前から8日夕方にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

■海士町
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■西ノ島町
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■知夫村
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

■隠岐の島町
□大雪警報
　積雪　8日昼過ぎにかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm