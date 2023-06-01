¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡¡1²óÌÜ¤ò½ª¤¨´Ý»³´õ3°Ì¡¢¶âÁÀ¤¨¤ë¹¥°ÌÃÖ¡¡ÀªÆ£9°Ì¡¢üâÍü14°Ì¡¢°ËÆ£17°Ì¤Ç±¿Ì¿¤Î2²óÌÜ¤Ø
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë 1²óÌÜ¡ÊÂç²ñ2ÆüÌÜ/¸½ÃÏ7Æü¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½¤Î´Ý»³´õÁª¼ê¤¬1²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç97¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢Á´ÂÎ3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÆüËÜÀª¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£Í´õÁª¼ê¡¢ÀªÆ£Í¥²ÖÁª¼ê¡¢郄Íüº»ÍåÁª¼ê¡¢´Ý»³´õÁª¼ê¤Î4Áª¼ê¡£Ä¾Á°¤Ç¥²¡¼¥È¤¬²¼¤¬¤ê35ÈÖÌÜ¤Î°ËÆ£Áª¼ê¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢92.5¥á¡¼¥È¥ë¤òÈô¤Ó¡¢117.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç17°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
37ÈÖÌÜ¤ÎÀªÆ£Áª¼ê¤Ï¡¢¹â¤¤Æ§¤ß¤¤ê¤«¤éKÅÀÉÕ¶á¤Î95¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¡£123.4¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£42ÈÖÌÜ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿郄ÍüÁª¼ê¤Ï¡¢ÄÉ¤¤É÷¤ÎÃæ¡¢KÅÀ¼êÁ°¤ÎÃåÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢92¥á¡¼¥È¥ë¡£¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤º121.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç14°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀªºÇ¸å¤Ï¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿´Ý»³Áª¼ê¤¬ºÇ¸å¤«¤é2ÈÖÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£°ÂÄê¤·¤¿Èô¹Ô¤Ç97¥á¡¼¥È¥ëÈô¤Ó¡¢135.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç3°Ì¤Ë¡£¶â¥á¥À¥ë¤âÁÀ¤¨¤ë¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢¥á¥À¥ë¤ò¤«¤±¤¿¾¡Éé¤Î2²óÌÜ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¢¦ÆüËÜÀª 1²óÌÜ¤Î·ë²Ì
°ËÆ£Í´õ¡¡92.5m¡¡ 117.3¥Ý¥¤¥ó¥È(17°Ì)
郄Íüº»Íå¡¡92m¡¡¡¡121.5¥Ý¥¤¥ó¥È(14°Ì)
ÀªÆ£Í¥²Ö¡¡95m¡¡¡¡123.4¥Ý¥¤¥ó¥È(9°Ì)
´Ý»³´õ¡¡¡¡97m¡¡¡¡135.7¥Ý¥¤¥ó¥È(3°Ì)