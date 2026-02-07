【大雪警報】栃木県・宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市日光などに発表 8日03:44時点
気象台は、午前3時44分に、大雪警報を宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市日光、日光市足尾、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、那珂川町に発表しました。またなだれ注意報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表しました。
栃木県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■宇都宮市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■足利市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■栃木市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■佐野市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 15cm
■鹿沼市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
・平地
12時間最大降雪量 15cm
■日光市日光
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■日光市藤原
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■日光市足尾
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 30cm
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■日光市栗山
□なだれ注意報【発表】
9日にかけて注意
■小山市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■真岡市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■さくら市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■那須烏山市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■下野市
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■上三川町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■益子町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■茂木町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■市貝町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■芳賀町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■壬生町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■野木町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■高根沢町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm
■那珂川町
□大雪警報【発表】
積雪 8日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 15cm