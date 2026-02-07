TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時44分に、大雪警報を宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市日光、日光市足尾、小山市、真岡市、さくら市、那須烏山市、下野市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町、那珂川町に発表しました。またなだれ注意報を日光市日光、日光市藤原、日光市足尾、日光市栗山に発表しました。

栃木県では、8日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■宇都宮市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■足利市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■栃木市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■佐野市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　15cm

■鹿沼市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　15cm

■日光市日光
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■日光市藤原
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■日光市足尾
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　30cm

□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■日光市栗山
□なだれ注意報【発表】
　9日にかけて注意

■小山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■真岡市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■さくら市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■那須烏山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■下野市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■上三川町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■益子町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■茂木町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■市貝町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■芳賀町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■壬生町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■野木町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■高根沢町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm

■那珂川町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　15cm