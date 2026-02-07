TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前3時33分に、大雪警報を西脇市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町、多可町、神河町、佐用町に発表しました。またなだれ注意報を朝来市に発表しました。

兵庫県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■豊岡市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■西脇市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■三田市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　20cm

■丹波篠山市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

■養父市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■丹波市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm
・平地
　12時間最大降雪量　30cm

■朝来市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報【発表】
　10日にかけて注意

■宍粟市
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■猪名川町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　20cm

■多可町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■神河町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　35cm

■佐用町
□大雪警報【発表】
　積雪　8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
　12時間最大降雪量　35cm

■香美町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意

■新温泉町
□大雪警報
　積雪　8日夜のはじめ頃にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　10日にかけて注意