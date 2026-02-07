【大雪警報】兵庫県・西脇市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町、多可町などに発表 8日03:33時点
気象台は、午前3時33分に、大雪警報を西脇市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町、多可町、神河町、佐用町に発表しました。またなだれ注意報を朝来市に発表しました。
兵庫県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■豊岡市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■西脇市
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 20cm
■丹波篠山市
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
■養父市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■丹波市
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
・平地
12時間最大降雪量 30cm
■朝来市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報【発表】
10日にかけて注意
■宍粟市
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■猪名川町
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 20cm
■多可町
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
■神河町
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 35cm
■佐用町
□大雪警報【発表】
積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山地
12時間最大降雪量 35cm
■香美町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意
■新温泉町
□大雪警報
積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
10日にかけて注意