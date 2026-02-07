気象台は、午前3時33分に、大雪警報を西脇市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町、多可町、神河町、佐用町に発表しました。またなだれ注意報を朝来市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】兵庫県・西脇市、三田市、丹波篠山市、丹波市、猪名川町、多可町などに発表 8日03:33時点

兵庫県では、8日夜のはじめ頃まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■豊岡市

□大雪警報

積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒

12時間最大降雪量 50cm



□なだれ注意報

10日にかけて注意



■西脇市

□大雪警報【発表】

積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山地

12時間最大降雪量 35cm





■三田市□大雪警報【発表】積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量 20cm■丹波篠山市□大雪警報【発表】積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量 35cm■養父市□大雪警報積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報10日にかけて注意■丹波市□大雪警報【発表】積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm・平地12時間最大降雪量 30cm■朝来市□大雪警報積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■宍粟市□大雪警報積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報10日にかけて注意■猪名川町□大雪警報【発表】積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 20cm■多可町□大雪警報【発表】積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm■神河町□大雪警報【発表】積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量 35cm■佐用町□大雪警報【発表】積雪 8日朝から8日夜のはじめ頃にかけて警戒・山地12時間最大降雪量 35cm■香美町□大雪警報積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報10日にかけて注意■新温泉町□大雪警報積雪 8日夜のはじめ頃にかけて警戒12時間最大降雪量 50cm□なだれ注意報10日にかけて注意