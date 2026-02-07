◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 女子個人ノーマルヒル（2026年2月7日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のノルディックスキー・ジャンプの女子個人ノーマルヒル（ヒルサイズHS＝107メートル）が7日（日本時間8日）、プレダッツォ・ジャンプ競技場で行われた。

メダル獲得の期待がかかる49番目スタートの丸山希（27＝北野建設）は1回目に97メートル、135・7点で3位につけた。トップのストレム（ノルウェー）は136・9点でわずか1・2点差と小差。距離換算でわずか50センチ差で、同種目日本女子初の金メダルの期待が膨らむ。今季W杯13勝のニカ・プレブツ（20＝スロベニア）が135・9点の2位につけており、混戦のまま2回目に向かう。

日本勢は1回目、42番スタートの高梨沙羅（29＝クラレ）は92メートル、121・5点で14位。35番目に登場した伊藤有希（31＝土屋ホーム）が92メートル50、117・3点で17位、37番目に飛んだ勢藤優花（28＝オカモトグループ）は95メートル、123・4点で9位タイでいずれも2回目に進んだ。