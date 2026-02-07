【ミラノ（イタリア）７日＝大谷翔太】フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、練習用リンクでの公式練習に臨んだ。フリー「愛の讃歌」の曲をかけ、ダブルアクセル（２回転半ジャンプ）から３回転フリップ、３回転ルッツ―２回転トウループの連続ジャンプなどを着氷。その後ダブルアクセルでミスが出たが、曲かけ後に修正。「昨日の疲れが若干、残っています」としつつ、ジャンプの確認を入念に行った。

６日の団体ショートプログラムでは、今季世界最高となる７８・８８点をマークして１位。１０点を獲得し、日本を暫定２位に引き揚げた。フリーでの起用も見込まれており、この日は男子ＳＰとアイスダンスのフリーダンスの試合。男子ＳＰは、この日２度目の公式練習と時間がやや被っているものの「滑ります。（練習に）遅刻します」と、しっかりと応援すると明かした。

練習も残り５分ほどになった頃、練習時間が同組だったジョージアのグバノワがリンクに入ってきた。驚いた様子で、言葉を交わしていた坂本。練習前に、更衣室にいながら「靴、履いてないな」と思ったという。氷上ではなく、個人での練習をするかと思っていたが、突如リンクイン。「多分、時間を間違えていたんだと思う。滑らへんの？って、言えばよかった。声をかけてあげればよかった」。坂本らしく、グバノワを思いやっていた。