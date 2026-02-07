赤ちゃんの名前を、実母が全否定！「だって、、、」浴びせられた『悲しい言葉』に娘「何年も傷ついている」
どんなに近しい仲であっても言ってはいけないことや失礼にあたることはしてはいけません。それは親子ほど関係が近くても同じだと考えます。筆者の知人は母親と普段とても良好な関係を築けています。しかしそんな親子関係であっても、産前産後の『あの言葉』だけはいまでも忘れられずにしこりが残っているのです……。今回は何年も経ったいまでも筆者の知人が忘れられないと言う母とのエピソードを紹介します。
名付け
第一子の妊娠中、随分と早い段階で性別が判明しました！
性別が早くわかったことで、名前も早めの段階から考え始められることに。
私たちから我が子への『初めての贈り物』になる名前。
納得のいく名前を贈りたいと思います。
性別がわかったその日から夫と2人で真剣に名付けの話し合いを重ねること数週間。
その結果、一般よりは随分早めだと思いますが、妊娠6か月の段階で夫婦ともに納得のいく名前が決定しました！
名前が決まってからはお腹の子に話しかける際も毎日その名前で呼び、あっという間に2人で決めた名前に愛着が湧いてきました。
母
名前を決めて少し経ったある日、母に会う機会があり「名前は決まったの？」と聞かれました。
とくに隠す理由もなかったので、私は母に決まった名前を伝えたのです。
名前を聞いた母からどのようにして名前を決めたのか問われたため「先に2人が呼びやすい響きを考えて、あとから漢字を付けたの。念のため姓名判断も確認したけど、かなりいい判定が出たのよ」といきさつまで説明しました。
「ふ～ん」とその場ではそこまで関心がなさそうに見えました。