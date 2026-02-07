◆ミラノ・コルティナ五輪 フリースタイルスキー・スロープスタイル女子（７日、リビーニョ）

【リビーニョ（イタリア）７日＝宮下京香】女子の近藤心音（２２）＝オリエンタルバイオ＝が、予選のスタート直前に無念の棄権となった。５日の公式練習中に転倒して負傷し、救急車で搬送されていた。右膝を痛めて棄権した２０２２年北京五輪に続き、２大会連続でスタート位置に立てない悲劇に襲われた。

テレビインタビューで、涙を流しながら取材に応じ現状を説明。その後、自身のインスタグラムのストーリー機能を更新し、「もし選ばれても次は辞退してくださいね」と心ないコメントが届いたことを明かし、自身の思いをつづった。

「人生で初めてのアンチです。私は最大限の努力を最後の最後までやり切ったので、ここまでの行動に何一つ悔いはなく、メディアの方々の前にも自分の意思で表に出て事実を伝える、自分の想いを伝えると決め、どんなに理不尽で残酷な結果も既に受け入れています」

予選２日前、会場での公式練習中にジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒。救急車で緊急搬送された。診断は左膝の前十字靱帯と内側側副靱帯（じんたい）の損傷、半月板の骨挫傷。転倒時に強い痛みが走り、一般は歩行すらできず、車いすで移動するほどの大けがだった。それでも「私はスロープスタイルに懸けてきた。無茶してでもこの場にとどまりたい」。この２日間は２時間ごとに治療を受け、競技開始約３０分前にはスタート位置に立った。五輪の雪上を滑る強い覚悟で、コースを滑り下りた。しかし、空中技を出した際の着地の動作は不可能だと判断して苦渋の決断を下した。

「これまでの私の生きざまも競技のことも何も知らない人がこんなに酷い事を今の状況に私に投げつけてくるという、それがいくら少数だったとしても、許せないと思います。同じ事をやってみて同じ土俵に立ってからどうぞ直接私の目の前で言ってみてください」とつづった。