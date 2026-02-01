リーグ・アン 25/26の第21節 Rランスとレンヌの試合が、2月8日01:00にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。

Rランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレンヌはブレール・エンボロ（FW）、エステバン・ルポール（FW）、ムーサ・アルタマリ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の8分に試合が動く。レンヌのアルノー・ノルダン（FW）のアシストからエステバン・ルポール（FW）がゴールを決めてレンヌが先制。

29分、レンヌが選手交代を行う。アブデルハミド・ブードラル（DF）からセイドゥ・アリドゥ（DF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の41分Rランスが同点に追いつく。オドソンヌ・エドゥアール（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

54分Rランスが逆転。フロリアン・トバン（FW）のアシストからルーベン・アギラール（DF）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

56分にRランスのルーベン・アギラール（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

60分、Rランスは同時に3人を交代。サムソン・ベイドゥー（DF）、オドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）に代わりキリアン・アントニオ（DF）、サウド・アブドゥルハミド（DF）、アラン・サンマクシマン（FW）がピッチに入る。

64分、レンヌが選手交代を行う。セバスティアン・シマニスキ（MF）からクエンティン・メルラン（DF）に交代した。

65分、レンヌは同時に2人を交代。アルノー・ノルダン（FW）、アンソニー・ルーオー（DF）に代わりルドビッチ・ブラス（MF）、リリアン・ブラシエ（DF）がピッチに入る。

69分、レンヌが選手交代を行う。ジェレミ・ジャケ（DF）からマハマドウ・ナギダ（DF）に交代した。

78分Rランスに貴重な追加点が入る。ロビン・リッサー（GK）のアシストからアラン・サンマクシマン（FW）がゴールを決めて3-1。2点差に広げる。

その後もRランスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、Rランスが3-1で勝利した。

なお、Rランスは36分にアドリアン・トマソン（MF）、45+2分にママドゥ・サンガレ（MF）に、またレンヌは45分にブレール・エンボロ（FW）、61分にアルノー・ノルダン（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 03:02:19 更新