プレミアリーグ第25節、アーセナルとサンダーランドのゲームが行われた。



立ち上がり、右に意図的に選手を集めたアーセナルは、トロサールのクロスからいきなりハフェルツのヘディングでサンダーランドを脅かす。



ボールを持つアーセナルを高い位置から捕まえにいくサンダーランド。8分にはフリーキックのロングボールをラヤがこぼしたところをブロビーが狙うが、ハフェルツのブロックによってアーセナルは事なきを得る。





要所で球際の強さを発揮しアーセナルにペースを掴ませないサンダーランドだが、しだいにアーセナルのボール支配が強くなる。30分にはライスの強烈なミドルシュートがわずかにゴールマウスを外れていく。やや攻めあぐねていたアーセナルだったが、42分にようやく先制点をゲット。左サイドからトロサールがスビメンディにボールを流すと、そのままダイレクトにミドルシュート。ボールは左ポストに当たってネットを揺らした。前半は1-0で折り返す。後半にも果敢にゴールを目指すサンダーランドは48分にタルビのシュートがラヤを急襲するなどアーセナルを脅かす。その後もブロビーにボールを当ててチャンスを作り出そうとするが、そこはアーセナル守備陣もしっかりと寄せてシュートを簡単には許さない。アーセナルは60分にマドゥエケ、ジェズスを下げてマルティネッリ、ギェケレシュを投入し追加点を狙いにいく。すると66分、深い位置でボールを受けたハフェルツが折り返すと、ギェケレシュが倒れ込みながらシュート、ネットを揺らす。サンダーランドはもも裏を痛めた様子のサディキを下げてヘールトロイダを投入。しかし2点をリードしたアーセナルは攻勢を強め、なかなかサンダーランドは攻撃に繋げられない。85分にはアングロ、イシドロとアタッカーを投入しゴールを目指すサンダーランド。しかしゴールは遠い。アルテタ監督は足を痛めた様子のトロサールを下げてノアゴーを投入し、ゲームを締めにいく。アディショナルタイムにはアングロのフリーキックからムキエレが叩きつけるヘディングを放つも、ゴールならず。サンダーランドは結局最後までアーセナルの守備を崩すことができず、逆に94分にカウンターを浴び、マルティネッリと並走したギェケレシュが流し込んで決定的な3点目を奪う。アーセナルがサンダーランドを下し、2連勝で勝点を56まで伸ばした。［スコア］アーセナル 3-0 サンダーランド［得点者］マルティン・スビメンディ（42）ヴィクトル・ギェケレシュ（66、90＋4）