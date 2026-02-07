首位バルセロナがマジョルカに完勝！ ヤマルのゴラッソなど3得点で公式戦6連勝
ラ・リーガ第23節が7日に行われ、バルセロナとマジョルカが対戦した。
首位に立つバルセロナは公式戦5連勝と好調をキープしているものの、気がつけば2位レアル・マドリードとの勝ち点差は「1」。首位キープのためには勝ち点を落とすわけにはいかないところだった。対するマジョルカは14位につけている一方で、降格圏の18位ラージョ・バジェカーノとは勝ち点「2」差であり、首位との対戦とはいえ少しでも勝ち点を持ち帰りたいところだった。
試合は、バルセロナが序盤から主導権を握り、5バックで守りを固めるマジョルカという構図。それでも、マジョルカはバルセロナに目立ったチャンスを作らせず、0−0のまま試合が進んでいく。
なかなかチャンスがなかったバルセロナだが29分、敵陣でのパスワークからマーカス・ラッシュフォードが左サイドからカットインしてシュート。これはブロックされたが、こぼれ球をロベルト・レヴァンドフスキがこぼれ球を落ち着いて押し込み、先制した。前半は、バルセロナの1点リードで終える。
後半も、バルセロナがボールをコントロールする展開は変わらない。対するマジョルカは、なかなか攻撃に転じることができない。そして61分、バルセロナが得点を奪う。左CKからショートでつなぐと、ボックスからやや離れたところでパスを受けたラミン・ヤマルが左足を一閃し、シュートをゴール右に沈めた。
さらに83分、フェルミン・ロペスがセンターサークル付近でパスを受けると、DFラインの背後へスルーパス。抜け出したマルク・ベルナルがボックス内まで駆け上がり、相手にマークされながらもゴール。ベルナルにとって嬉しいトップチーム初得点で、バルセロナがリードを3点に広げた。
その後はスコアが動くことなく、バルセロナが3−0でマジョルカに完勝。ラ・リーガ首位の座をキープすることに成功したほか、公式戦の連勝を「6」に伸ばした。
バルセロナはこの後、12日に行われるコパ・デル・レイ準決勝のファーストレグでアウェイに乗り込みアトレティコ・マドリードと対戦。マジョルカは、15日に行われる次節でホームにベティスを迎える。
【スコア】
バルセロナ 3−0 マジョルカ
【得点者】
1−0 29分 ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）
2−0 61分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
3−0 83分 マルク・ベルナル（バルセロナ）
【動画】ヤマルのスーペルゴラッソ! バルサvsマジョルカ
ゴール前でこの冷静さ🥶— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 7, 2026
レヴァンドフスキがこぼれ球に反応し
相手DFを2度滑らせて決めた！
レヴァンドフスキはリーグ戦2桁ゴール達成✅
🇪🇸ラ・リーガ第23節
🆚バルセロナ×マジョルカ
📺#DAZN ライブ配信中#ラ・リーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/cdfbF3Avys
圧巻のスーペルゴラッソ💫💫— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 7, 2026
🇪🇸ヤマルが約25mの距離から
カーブシュートでゴールを射抜いた！
GKが一歩も動けない、まさにゴラッソ👏
🇪🇸ラ・リーガ第23節
🆚バルセロナ×マジョルカ
📺#DAZN ライブ配信中#ラ・リーガ #だったらDAZN pic.twitter.com/Hb5Czr7Z4k
㊗️トップチーム初ゴール㊗️#ベルナル がボックス内で一人かわして— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) February 7, 2026
見事なフィニッシュ👏
若武者の記念すべきゴールに
チームメイト全員が笑顔で祝福🎊
🏆ラ・リーガ 第23節
⚔️ バルセロナ v マジョルカ
🔗 https://t.co/o5VI9qz2t9 pic.twitter.com/daSlr345mf