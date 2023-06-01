¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½ù¼ãô¦¡¢22¡¢23Æü¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÀï¤ÇÂë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡¡ÂæÏÑ±óÀ¬¤Ç¤ÏÂåÉ½¤È·ãÆÍ¤â¡¡¡ÖÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÂæÏÑ½Ð¿È¤Î½ù¼ãô¦¡Ê¥·¥å¡¼¡¦¥ë¥ª¥·¡¼¡ËÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬22¡¢23Æü¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤Ç¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î²¼½Ü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1·³¤ÎÂæÏÑ±óÀ¬¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¡¢25Æü¤ËÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÃæ¿®·»Äï¡¢26Æü¤ËÂæÏÑÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¸òÎ®»î¹ç¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂæÏÑ¤Ç¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¸÷±É¡£ÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤á¤Ë¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Âè2¥¯¡¼¥ë¤Î7Æü¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£6Æü¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÂæÏÑÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Àµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇNPBµå¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏWBC¤Î¸ø¼°µå¤ÇÌó50µå¤òÅê¤²¤Æ¡Öº£Æü¤Î´¶³Ð¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´À°¤¬É¬Í×¡×¤È¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¡£
¡¡ÅêµåÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¡¢ÁÒÌî¿®¼¡Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë·ó¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡ÊÅê¼ê¡Ë¤«¤é¥·¥ã¥É¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç½õ¸À¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÂæÏÑ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤¿´¶³Ð¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÈùÄ´À°¤Î¤¿¤á¤Î¥É¥ê¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤Î¶¯ÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¼ÂÀï¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î¸òÎ®»î¹ç¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡ÖWBC¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂç²ñ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¹ñ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡WBC¤Ç¤ÏÅìµþ³«ºÅ¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°CÁÈ¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤âÂÐÀï¡£¡ÖÃ»´ü·èÀï¤À¤«¤é¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤«¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤¹¤®¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£