プレミアリーグ 25/26の第25節 ボーンマスとアストンビラの試合が、2月8日00:00にバイタリティー・スタジアムにて行われた。

ボーンマスはエバニウソン（FW）、Rayan（FW）、イーライ ジュニア・クルーピ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアストンビラはオリー・ワトキンス（FW）、モーガン・ロジャース（FW）、エミリアーノ・ブエンディア（MF）らが先発に名を連ねた。

22分に試合が動く。アストンビラのジェイドン・サンチョ（FW）のアシストからモーガン・ロジャース（FW）がゴールを決めてアストンビラが先制。

ここで前半が終了。0-1とアストンビラがリードしてハーフタイムを迎えた。

55分ボーンマスが同点に追いつく。ジェームズ・ヒル（DF）のアシストからRayan（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、ボーンマスは35分にアレックス・ヒメネス（DF）に、またアストンビラは35分にエミリアーノ・ブエンディア（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 02:10:09 更新