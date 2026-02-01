プレミアリーグ 25/26の第25節 ウルバーハンプトンとチェルシーの試合が、2月8日00:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。

ウルバーハンプトンはトル・アロコダレ（FW）、マテウス・マネ（FW）、アダム・アームストロング（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するチェルシーはジョアン・ペドロ（FW）、ペドロ・ネト（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。チェルシーのコール・パーマー（MF）がPKを決めてチェルシーが先制。

さらに35分チェルシーが追加点。コール・パーマー（MF）がPKで0-2。さらにリードを広げる。

さらに38分チェルシーが追加点。マルク・ククレジャ（DF）のアシストからコール・パーマー（MF）がゴールで0-3。3点差となる。コール・パーマー（MF）はハットトリックを達成。

43分、ウルバーハンプトンが選手交代を行う。黄 喜燦（FW）に代わりラディスラフ・クレイチ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

ここで前半が終了。0-3とチェルシーがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウルバーハンプトンは後半の頭から選手交代。マット・ドハーティ（DF）からロドリゴ・ゴメス（FW）に交代した。

54分、ウルバーハンプトンのアダム・アームストロング（FW）のアシストからトル・アロコダレ（FW）がゴールを決めて1-3と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、チェルシーが1-3で勝利した。

なお、ウルバーハンプトンは45+4分にアダム・アームストロング（FW）に、またチェルシーは73分にマルク・ククレジャ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 02:10:28 更新