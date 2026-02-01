プレミアリーグ 25/26の第25節 フラムとエバートンの試合が、2月8日00:00にクレーブン・コテージにて行われた。

フラムはラウル・ヒメネス（FW）、エミール・スミスロウ（MF）、ハリー・ウィルソン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはティエルノ・バリー（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

18分に試合が動く。エバートンの選手によるオウンゴールによりフラムが先制。

ここで前半が終了。1-0とフラムがリードしてハーフタイムを迎えた。

69分、エバートンは同時に2人を交代。ティエルノ・バリー（FW）、ハリソン・アームストロング（MF）に代わりベト（FW）、タイリクエ・ジョージ（MF）がピッチに入る。

75分エバートンが同点に追いつく。ビタリー・マイコレンコ（DF）のアシストからキアナン・デューズバリーホール（MF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

75分、フラムは同時に2人を交代。ラウル・ヒメネス（FW）、サムエル・チュクウェゼ（MF）に代わりロドリゴ・ムニス（FW）、ケビン（FW）がピッチに入る。

83分、フラムは同時に2人を交代。エミール・スミスロウ（MF）、ティモシー・カスターニュ（DF）に代わりオスカー・ボブ（MF）、ケニー・テテ（DF）がピッチに入る。

その直後の83分エバートンが逆転。フラムの選手によるオウンゴールにより1-2と逆転する。

その後もエバートンの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、エバートンが1-2で勝利した。

なお、フラムは66分にホルヘ・クエンカ（MF）に、またエバートンは18分にイドリサ・ゲイ（MF）、56分にジェームズ・ガーナー（MF）、65分にビタリー・マイコレンコ（DF）、88分にジェイク・オブライエン（DF）、90+7分にジョーダン・ピックフォード（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

