エールディヴィジ 25/26の第22節 ＮＥＣとヘラクレス・アルメロの試合が、2月8日00:30にゴッフェルト・スタディオンにて行われた。

ＮＥＣは佐野 航大（MF）、リンセン（FW）、ノエ・ルブレトン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘラクレス・アルメロはレキンチオ・ゼフイク（FW）、ナジ・ウヌファー（MF）、ワリド・ウルドシフ（MF）らが先発に名を連ねた。なお、ＮＥＣに所属する小川 航基（FW）はベンチからのスタートとなった。

17分に試合が動く。ＮＥＣのフィリップ・サンドラー（MF）のアシストからリンセン（FW）がゴールを決めてＮＥＣが先制。

しかし、23分ヘラクレス・アルメロが同点に追いつく。ナジ・ウヌファー（MF）のアシストからレキンチオ・ゼフイク（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

だが、42分ＮＥＣが逆転。ノエ・ルブレトン（DF）のアシストからチャロン・チェリー（MF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とＮＥＣがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分ＮＥＣが追加点。バサル・オナル（DF）がPKで3-1。さらにリードを広げる。

65分、ＮＥＣが選手交代を行う。アフメッジャン・カプラン（DF）からデベロン・フォンビレ（DF）に交代した。

79分、ヘラクレス・アルメロは同時に2人を交代。ナジ・ウヌファー（MF）、ミメイルヘル・ベニタ（DF）に代わりルカ・クレノビッチ（FW）、トリスタン・ファンヒルスト（FW）がピッチに入る。

79分、ＮＥＣは同時に2人を交代。ブラヤン・ペレラ（DF）、リンセン（FW）に代わりユセフ・エルカカティ（FW）、ウィルム・ウィルムソン（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90分ＮＥＣが追加点。ユセフ・エルカカティ（FW）のアシストからノエ・ルブレトン（DF）がヘディングシュートで4-1。3点差となる。

その後もＮＥＣの選手交代が行われたがそのまま試合終了。ＮＥＣが4-1で勝利した。

なお、ＮＥＣに所属する佐野 航大（MF）はフル出場した。小川 航基（FW）は出場しなかった。

2026-02-08 02:30:56 更新