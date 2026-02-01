ブンデスリーガ 25/26の第21節 ハイデンハイムとハンブルガーSVの試合が、2月7日23:30にフォイト・アレーナにて行われた。

ハイデンハイムはマービン・ピエリンガー（FW）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、エレン・ディンクチ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハンブルガーSVはフィリップ・オテル（FW）、ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、ファビオ・ビエイラ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+3分に試合が動く。ハンブルガーSVのフィリップ・オテル（FW）のアシストからランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）がゴールを決めてハンブルガーSVが先制。

ここで前半が終了。0-1とハンブルガーSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

ハイデンハイムは後半の頭から2人が交代。オマル・トラオレ（DF）、マービン・ピエリンガー（FW）に代わりサーロンド・コンテ（FW）、シュテファン・シマー（FW）がピッチに入る。

46分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ダニエル・エルファドリ（DF）、サンビ・ロコンガ（MF）に代わりジョーダン・トルナリガ（DF）、ダミオン・ドウンス（FW）がピッチに入る。

64分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、ジュリアン・ニーユス（MF）に代わりマティアス・ホンザク（FW）、ブドゥ・ジブジバーゼ（FW）がピッチに入る。

68分、ハンブルガーSVは同時に2人を交代。ランスフォード・ケーニヒスドルファー（FW）、フィリップ・オテル（FW）に代わりウイリアム・ミケルブレンシス（DF）、ラヤン・フィリップ（FW）がピッチに入る。

77分、ハイデンハイムが選手交代を行う。ベネディクト・ギンバー（DF）からアドリアン・ベック（MF）に交代した。

その直後の78分ハンブルガーSVに貴重な追加点が入る。ファビオ・ビエイラ（MF）のアシストからラヤン・フィリップ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後もハンブルガーSVの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ハンブルガーSVが0-2で勝利した。

なお、ハンブルガーSVは7分にダニエル・エルファドリ（DF）、88分にニコライ・レンベルグ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 01:40:34 更新