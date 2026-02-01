プロ・リーグ 25/26の第24節 ワーレゲムとデンデルの試合が、2月8日00:00にエリンダス・アリーナにて行われた。

ワーレゲムはジョセフ・オポク（FW）、アノシケ・エメンタ（FW）、イェッペ・エレンビュルグ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するデンデルはブルーニー・シンバ（FW）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）、ロマン・クベット（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

60分、ワーレゲムが選手交代を行う。ジョセフ・オポク（FW）からマルレー・アケ（MF）に交代した。

68分、デンデルは同時に2人を交代。マルソニ・サンブ（FW）、アリレザ・ジャハンバフシュ（MF）に代わりDe Kerf Bo（DF）、ダビド・トセフスキ（FW）がピッチに入る。

72分、デンデルは同時に2人を交代。ブライアン・ゴンサルベス（DF）、ブルーニー・シンバ（FW）に代わりリュック・ドフジュロル（DF）、モハメド・ベルテ（MF）がピッチに入る。

78分、ワーレゲムが選手交代を行う。トーマス・クラエ（MF）からスタブロス・ガブリエル（DF）に交代した。

81分、ついに均衡が崩れる。ワーレゲムのアノシケ・エメンタ（FW）のアシストからスタブロス・ガブリエル（DF）がゴールが生まれワーレゲムが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ワーレゲムが1-0で勝利した。

なお、ワーレゲムは7分にルーク・ウィレン（DF）に、またデンデルは5分にリュク・マライニセン（DF）、13分にマルソニ・サンブ（FW）、13分にブライアン・ゴンサルベス（DF）、90+3分にダビド・トセフスキ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 02:00:41 更新