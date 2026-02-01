ブンデスリーガ 25/26の第21節 フライブルクとブレーメンの試合が、2月7日23:30にオイローパ・パルク・シュタディオンにて行われた。

フライブルクはイゴール・マタノビッチ（FW）、ビンチェンツォ・グリフォ（MF）、ヨハン・マンザンビ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するブレーメンは菅原 由勢（DF）、ケケ・トップ（FW）、ユスティン・エンジンマー（FW）らが先発に名を連ねた。なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）はベンチからのスタートとなった。

13分に試合が動く。フライブルクのイゴール・マタノビッチ（FW）のアシストからヤンニクラス・ベステ（MF）がゴールを決めてフライブルクが先制。

ここで前半が終了。1-0とフライブルクがリードしてハーフタイムを迎えた。

52分にフライブルクのヨハン・マンザンビ（MF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、フライブルクが1-0で勝利した。

なお、フライブルクに所属する鈴木 唯人（MF）は56分から交代で出場した。

また、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

2026-02-08 01:30:23 更新