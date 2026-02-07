雪と氷の祭典、第25回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心にイタリア国内4カ所で同時に開会式を行い、開幕した。

開会式は、ミラノらしい最先端のファッションと演出、そして音楽に彩られた。開始から約40分後に始まった選手入場。イタリア語で「GIAPPONE」と表記される日本は、34番目に登場した。メイン会場のサンシーロでは、スピードスケート男子の森重航が旗手を務め、日の丸を堂々と掲げた。

「会場の雰囲気を楽しみながら歩いた。一瞬で終わったように感じ、ずっと続けばいいのにと思った」

今大会は史上初の分散開催で、開会式も4つのクラスター（集積地）に分かれて実施。ミラノ会場で参加した日本選手団はわずか18人だったが、スノーボードやフリースタイルスキーが行われるリビーニョやノルディックスキー会場のプレダッツォでも各選手が盛り上げた。リビーニョで旗手を務めたスノーボード女子ハーフパイプの冨田せなも「旗手という初めてで貴重な経験をさせていただき、とてもうれしかった」と話した。

国際オリンピック委員会のコベントリー会長らのスピーチに続き、イタリアのマッタレッラ大統領が開会を宣言。クライマックスを飾る聖火点灯も、ミラノとコルティナダンペッツォの2カ所で同時に実施され、ミラノではアルペンスキーで五輪金メダル3個のレジェンド、アルベルト・トンバさんが務め、盛り上がりは最高潮に達した。17日間の大会には92カ国・地域から約2900選手が参加。22日まで熱い戦いが繰り広げられる。