雪と氷の祭典、第25回冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心にイタリア国内4カ所で同時に開会式を行い、開幕した。開会式は、ミラノらしい最先端のファッションと演出、そして音楽に彩られた。

【日本】アシックス 国旗の赤色を基調に、伝統的な流水文様のグラフィックも

【イタリア】エンポリオ・アルマーニ 灰色を基調に、袖と裾には国旗と同じライン

【米国】ラルフ・ローレン 星条旗が描かれたセーターの上に白のダッフルコート

【フランス】ルコックスポルティフ 上下白色のダウンでウエストにはベルト付き

【英国】ベン・シャーマン ユニオンジャックと国名が大きく書かれたマフラーが特徴

【カナダ】ルルレモン 国旗のメープルリーフが前面に大きくあしらわれたアウター

【スペイン】ホマスポーツ 上下とも赤色で、左右の肩と首元には黄色のワンポイント

【ブラジル】モンクレール 両腕を左右に広げると内側に描かれた国旗が見えるデザイン

【スウェーデン】ユニクロ マフラーとニット帽のセットアップで黄色と青色を着用

【サウジアラビア】頭から足元まで覆う真っ白な「トーブ」と呼ばれる民族衣装

【モンゴル】「デール」と呼ばれる防寒性の高い民族衣装。カシミヤを使用

【ドイツ】アディダス 黒色のダウンポンチョで裏地は鮮やかな赤色がポイント

ちなみにボランティアは…サロモン 都市と山岳の2つの環境を想定して設計されたスキーウエア