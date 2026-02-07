◆ミラノ五輪 ▽スピードスケート（７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

今大会のスピードスケート最初の種目となる女子３０００メートルが行われ、堀川桃香（富士急）は４分８秒３２で１８位だった。中盤からラップタイムを落とし、結果につなげられず。滑り終えた堀川は「イタリアに来てから調子が良い感じに上がってきていたので、すごく悔しいです。この悔しい思いは、今日までで最後にして、明日からはしっかり切り替えて次のパシュートの予選、しっかり走れるように準備していきたいです」と振り返った。地元イタリアのロロブリジダが３分５４秒２８の五輪新記録で金メダルを獲得した。

堀川は、同種目では日本勢初のメダルを狙ったが、届かなかった。北海道・大樹町に生まれ、４歳から競技を始めた。５人きょうだいの４番目で、全員がスケートに取り組む。大樹中２、３年時に３０００メートルで全中２連覇を達成するなど、日本の長距離ホープとして期待を集めてきた。

白樺学園高３年時の２０２２年には北京五輪に出場。女子５０００メートルで１０位と入賞にあと一歩と迫った。高校卒業後は日本電産サンキョーに入社予定だったが、同３月いっぱいでの廃部が発表された。突然の進路変更を余儀なくされたが、同４月に富士急に入社。２２年シーズンにはマススタートでＷ杯初優勝。徐々に世界でも存在感を示した。

今大会に向けては高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が発足させた「チーム・ゴールド」に２５年から加入。今シーズン限りでの解散を伝えられていたが、メダル獲得を目指して飛び込んだ。「悔いのないようなラストにしたい」と結果を求めていた。本命種目での悲願はならなかったが、１５００メートルと団体追い抜きでは表彰台を目指す。