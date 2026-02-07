ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子3000メートルが7日（日本時間8日）に行われた。フランチェスカ・ロロブリジダ（イタリア）が3分54秒28の五輪新記録で金メダルを獲得した。出産を経て戻ってきたママスケーターの快挙に、深夜の日本ファンからも驚きの声が続出した。しかもロロブリジダは、この日が35歳の誕生日だった。

地元の大声援を受け、偉大な記録を打ち立てた。ロロブリジダは苦しい後半も歯を食いしばり、力を緩めずにフィニッシュ。オリンピックレコードを打ち立て、観客は沸き立った。金メダルが決まると感極まった表情に。子供を抱き、嬉しそうに喜び合った。

ロロブリジダは2022年の北京五輪女子3000メートルで銀メダル、マススタートで銅メダルを獲得。23年5月に出産し、同年9月に競技復帰している。母になる夢と、地元開催の五輪に出場するという夢の両方を叶えるだけでなく、大舞台でオリンピックレコードを記録。しかも2月7日は誕生日というドラマのような展開になった。

深夜に視聴していたX上の日本ファンも「出産カムバで地元でオリンピックレコードかっこよすぎた」「35歳で子供産んで戻ってきてオリンピックレコード、すごすぎるて。。！」「ん？え？35歳で経産婦の選手がオリンピックレコード？！」「子供産んだ後に地元イタリアでオリンピックレコードとか凄すぎる」などと驚きの声が続出した。



（THE ANSWER編集部）