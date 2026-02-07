◇ドイツ1部第21節 マインツ2ー0アウクスブルク（2026年2月7日 マインツ）

ドイツ1部マインツのサッカー日本代表MF佐野海舟（25）は7日、本拠アウクスブルク戦に先発フル出場。豊富な運動量と1対1の強さを発揮し、2ー0の勝利に貢献。チームは3連勝を飾り、降格圏を脱出した。また、負傷離脱しているMF川崎颯太（24）は引き続きメンバー外だった。

試合は前半8分、PKのチャンスをMFアミリが確実に決め先制。3戦連発でチームトップの今季8点目を決めると、後半34分にはドリブルを仕掛けPKを獲得。このチャンスに再びアミリ自らが決め追加点。今季初の複数得点でリーグ戦9得点に伸ばした。

その後、追加点は生まれなかったがリーグ戦3連勝。前節16位から暫定13位に浮上し、“降格圏”を脱出した。

佐野はボランチとして中盤で攻守のバランスを取り、前半だけで6キロ超えという両チームトップの走行距離を記録。持ち味である1対1の強さを発揮し、相手に自由を与えず。シュート体勢に入った相手にプレッシャーをかけてミスを誘うなどクリーンシート（無失点試合）達成に貢献した。