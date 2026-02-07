TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前1時25分に、大雪警報をむつ市に発表しました。

下北では、8日昼前まで大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■青森市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■弘前市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■八戸市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■黒石市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■五所川原市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■十和田市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■むつ市
□大雪警報【発表】
　積雪　8日昼前にかけて警戒
・平地
　12時間最大降雪量　35cm

□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■つがる市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■平川市
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■平内町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■今別町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■蓬田村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■外ヶ浜町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■鰺ヶ沢町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■深浦町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■西目屋村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■大鰐町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■中泊町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■野辺地町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■七戸町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■横浜町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■東北町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■六ヶ所村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■大間町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■東通村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■風間浦村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■佐井村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■三戸町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■五戸町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■田子町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■南部町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■階上町
□なだれ注意報
　9日にかけて注意

■新郷村
□なだれ注意報
　9日にかけて注意