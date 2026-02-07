◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第2日 女子3000メートル（2026年2月7日 ミラノ・スピードスケートスタジアム）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子3000メートルが7日（日本時間8日）行われ、堀川桃香（22＝富士急）は4分8秒32で18位に終わった。

堀川は製氷後の6組目のインスタートで登場。自己ベストの4分00秒58の更新も期待されたが、中盤以降、ラップタイムが落ち、4分8秒32で終えた。「イタリアに来てから、調子がいい感じに上がってきたのですごく悔しいです。この悔しい思いは今日までで最後にして、明日からはしっかり切り替えて、パシュートの予選をしっかり走れるように準備をしていきたい」と語った。

堀川は18歳で前回北京五輪に初出場。5000メートルで自己記録を更新して10位となった。

中継したNHKの解説を務めた平昌五輪マススタート金メダリストの郄木菜那さんは「ちょっと表情も硬くて。堀川選手、日本での一人目っていうところで、いろんなものを、もしかしたら背負ってしまっていたのかもしれないですね。堀川選手にとったらこの3000m、本当にかけてきたレースだったので、すごく悔しいレースになってしまったのかもしれません」と気遣った上で「まだ、チームパシュートという、メダルが狙える種目が残っています。堀川選手はこのチームパシュートの主力で4年間戦ってきているので。すごい悔しいと思うんですけど、その悔しい気持ちをバネに、まだまだ時間はあるので、自分の滑りを戻していきながらチームパシュートに挑んでいってほしいです。大丈夫、できます！」「まだ滑れる、まだ戦える種目があるからこそ、ここでしっかり気持ちを切り替えて、次につなげていってほしいですね」とエールを送った。