プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「魚介のクリーム茶碗蒸し」 「余ったミートソースもOK！炊き込みご飯にアレンジ」 「カブとアボカドのサラダ」 の全3品。
リッチな茶碗蒸しとミートソースを使った炊き込みご飯に、シンプルなサラダを添えた洋食メニュー。

【主菜】魚介のクリーム茶碗蒸し
魚介の風味を閉じ込めた洋風茶碗蒸し。

調理時間：20分
カロリー：365Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

タラ  (切り身)1切れ
  塩  少々
アサリ  (砂出し)1パック 白ワイン  大さじ4
卵  2個
生クリーム  100ml
だし汁  適量 ブロッコリー  (塩ゆで)4房

【下準備】

タラは塩を振って10分おき、キッチンペーパーで水気を拭き取る。蒸し器の湯を沸かし始める。卵は軽くほぐしておく。

【作り方】

1. 鍋にタラ、アサリ、白ワインを入れて中火にかけ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をして蒸す。タラに火が通り、貝が開いたら火を止める。

2. タラは取り出し、粗熱が取れたら皮を取り除いて粗くほぐして耐熱容器に分け入れ、アサリ(殻ごと)、ブロッコリーも入れる。

3. (1)の蒸し汁、生クリームと共に計量しながらボウルに入れ、だし汁を合計250gになるまで加え、溶いた卵も加え軽く混ぜる。

4. (3)を網に通してなめらかにし、(2)の容器に分け入れる。蒸し器に入れ、蓋をして強火で2分蒸す。

5. 表面が白っぽくなったら弱火にし、蓋を少しずらして弱火で13〜15分蒸す。容器を左右にそっと揺らし、かたまっていたら取り出す。

【主食】余ったミートソースもOK！炊き込みご飯にアレンジ


調理時間：1時間
カロリー：538Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

お米  1.5合
  酒  大さじ1
  水  240ml
  塩  少々
  ミートソース  (市販品)240~260g
粉チーズ  適量 ドライパセリ  適量

【下準備】

お米を炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げる。

【作り方】

1. 炊飯器にお米、酒、水、塩を入れてひと混ぜし、ミートソースをのせてスイッチを入れる。

2. (1)が炊き上がったら底からサックリと混ぜ合わせ、5分蒸らして器によそい、粉チーズ、ドライパセリを振る。

【副菜】カブとアボカドのサラダ
ユズコショウのさわやかな辛味が効いたサラダです。

調理時間：10分
カロリー：167Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

カブ  2個
アボカド  1/2個
＜ドレッシング＞
  砂糖  少々
  塩  少々
  酢  大さじ1/2
  ユズコショウ  少々
  EVオリーブ油  大さじ1.5

【下準備】

ボウルで＜ドレッシング＞の材料をよく混ぜ合わせる。

カブは皮をむいて縦半分に切り、さらに縦厚さ5mmに切る。アボカドは実をくり抜き、厚さ5mmの食べやすい大きさにスライスする。

【作り方】

1. カブとアボカドを＜ドレッシング＞で和え、器に盛る。

