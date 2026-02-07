【今日の献立】2026年2月8日(日)「魚介のクリーム茶碗蒸し」
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：365Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）タラ (切り身)1切れ
塩 少々
アサリ (砂出し)1パック 白ワイン 大さじ4
卵 2個
生クリーム 100ml
だし汁 適量 ブロッコリー (塩ゆで)4房
【下準備】タラは塩を振って10分おき、キッチンペーパーで水気を拭き取る。蒸し器の湯を沸かし始める。卵は軽くほぐしておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にタラ、アサリ、白ワインを入れて中火にかけ、煮たったら火を弱めて鍋に蓋をして蒸す。タラに火が通り、貝が開いたら火を止める。
©Eレシピ
2. タラは取り出し、粗熱が取れたら皮を取り除いて粗くほぐして耐熱容器に分け入れ、アサリ(殻ごと)、ブロッコリーも入れる。
©Eレシピ
3. (1)の蒸し汁、生クリームと共に計量しながらボウルに入れ、だし汁を合計250gになるまで加え、溶いた卵も加え軽く混ぜる。
©Eレシピ
4. (3)を網に通してなめらかにし、(2)の容器に分け入れる。蒸し器に入れ、蓋をして強火で2分蒸す。
©Eレシピ
5. 表面が白っぽくなったら弱火にし、蓋を少しずらして弱火で13〜15分蒸す。容器を左右にそっと揺らし、かたまっていたら取り出す。
©Eレシピ
【主食】余ったミートソースもOK！炊き込みご飯にアレンジ
©Eレシピ
調理時間：1時間
カロリー：538Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）お米 1.5合
酒 大さじ1
水 240ml
塩 少々
ミートソース (市販品)240~260g
粉チーズ 適量 ドライパセリ 適量
【下準備】お米を炊く30分以上前に水洗いし、ザルに上げる。
©Eレシピ
【作り方】1. 炊飯器にお米、酒、水、塩を入れてひと混ぜし、ミートソースをのせてスイッチを入れる。
©Eレシピ
2. (1)が炊き上がったら底からサックリと混ぜ合わせ、5分蒸らして器によそい、粉チーズ、ドライパセリを振る。
©Eレシピ
【副菜】カブとアボカドのサラダ
ユズコショウのさわやかな辛味が効いたサラダです。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：167Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）カブ 2個
アボカド 1/2個
＜ドレッシング＞
砂糖 少々
塩 少々
酢 大さじ1/2
ユズコショウ 少々
EVオリーブ油 大さじ1.5
【下準備】ボウルで＜ドレッシング＞の材料をよく混ぜ合わせる。
©Eレシピ
カブは皮をむいて縦半分に切り、さらに縦厚さ5mmに切る。アボカドは実をくり抜き、厚さ5mmの食べやすい大きさにスライスする。
©Eレシピ
【作り方】1. カブとアボカドを＜ドレッシング＞で和え、器に盛る。
©Eレシピ