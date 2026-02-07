ミラノ・コルティナ五輪に出場するスノーボード男子の日本代表チームが現地7日に公式インスタグラムのストーリーズを更新。「TEAM JAPAN 一歩踏み出す勇気を」とメッセージを添え笑顔のチーム集合写真を投稿した。

平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）、平野流佳（23＝INPEX）、戸塚優斗（24＝ヨネックス）、山田琉聖（19＝専門学校JWSC）の最強布陣がそろった男子チーム。この日に投稿された2枚の写真に平野歩の姿はなかったが、平野流、戸塚、山田らがスタッフらと笑顔で写真に納まり、順調な調整をうかがわせた。

4大会連続出場の平野歩は22年北京大会に続く連覇へ挑む。過去の冬季五輪で個人種目2連覇を達成した日本人はフィギュアスケート男子の羽生結弦のみ。1月17日のW杯で着地に失敗して複数箇所を骨折し、状態が懸念されるが、日本オリンピック委員会（JOC）を通じたコメントで「自分の滑りが、応援してくださる方々、そして子供たちにとって、少しでも挑戦する勇気や、自分なりの一歩を踏み出すきっかけになれたらうれしいです。これまで積み重ねてきた日々を信じ、自分の持てる力をすべて出し切れるよう、最後まで全力で戦います」と意気込みを示した。

骨折からの復活を目指し最終調整している平野歩の連覇、そして表彰台独占にも期待が懸かる注目のハーフパイプ（HP）予選は11日（日本時間12日未明から早朝）に行われ、13日（同14日）に決勝が行われる。